Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Gastgeber TSV Rot-Weiß Zerbst gegen die NSG Gräfenhainichen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Zerbst/anhalt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 73 Zuschauer waren im Fr.-L.-Jahn Stadion Pl.2 live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Jan Fronske (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

TSV Rot-Weiß Zerbst gleichauf mit NSG Gräfenhainichen – 0:0

Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Gräfenhainichen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Geilich, Friedrich, Albrecht, Nehring, Hänsel, Pötzschke, Hahn, Hanuszkiewicz, Abdulrahman (64. Henning), Schmitz

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Effenberger (78. Berger), Simon, Stockmann, Störer, Schmidt, Lüdtke (46. Jaschinski), Schindler (66. Brückner), Brückner, Gebele (46. Kienitz), Plonski

; Schiedsrichter: Jan Fronske (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 73