Ein 4:4 (1:3)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Dessauer SV 97 und NSG Waldersee/Mildensee am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 und die NSG Waldersee/Mildensee ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:3).

In Minute 12 schoss Jeremy Gladosch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Elias Kern (24.) erzielt wurde.

Minute 24: Dessauer SV 97 mit 0:2 im Rückstand

Dann verbuchten die Dessauer einen zusätzlichen Erfolg. Etienne Presche schoss und traf in Spielminute 41. Der Dessauer SV 97 e.V. war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Tim Lukas Eßbach verschaffte seinem Team drei weitere Tore (45.+1., 58., 67.). Unentschieden. Die Dessauer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Kern versenkte den Ball in der 90. Minute zum zweiten Mal. In der Spielminute 40 griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Waldersee/Mildensee musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für die NSG Waldersee/Mildensee.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Eßbach, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Waldersee/Mildensee

Dessauer SV 97: – Eßbach, (28. Miertsch)

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Wünsche, Rintelmann (46. Appelt), Wille (26. Benedix), Presche (81. Schmidt), Meiling, Rücker, Noth, Richter (46. Klausner), Gladosch, Kern

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (12.), 0:2 Elias Kern (24.), 0:3 Etienne Presche (41.), 1:3 Tim Lukas Eßbach (45.+1), 2:3 (58.), 3:3 (67.), 3:4 Elias Kern (90.), 4:4 Tim Lukas Eßbach (90.+1); Schiedsrichter: Andreas Behling (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 22