Julian Nagelsmann reist für die Auslosung in die USA. Bis zu den nächsten Länderspielen plant der Bundestrainer viele Gespräche mit Club-Trainern. Welche Termine jetzt für die WM entscheidend sind.

Von dpa 18.11.2025, 05:50
Julian Nagelsmann spricht nach dem 6:0 gegen die Slowakei.
Julian Nagelsmann spricht nach dem 6:0 gegen die Slowakei. Christian Charisius/dpa

Leipzig - Bis März muss Julian Nagelsmann nach der famos gesicherten WM-Qualifikation auf die nächsten Länderspiele warten. Der Bundestrainer ist kein Freund dieser langen Auszeit, aber an Arbeit mangelt es ihm nicht. 

„Die nächsten vier Monate haben viel mit Scouting, viel mit Gesprächen, auch mit Vereinstrainern zu tun, die alle natürlich ein Interesse haben, dass sie guten Fußball spielen“, berichtete der Bundestrainer nach dem 6:0 gegen die Slowakei von seinem Programm. 

Einer der wichtigsten Termine steht für Nagelsmann aber schon in gut zwei Wochen in den USA an. Dann erfährt er, gegen wen die Fußball-Nationalmannschaft im kommenden Sommer in der Gruppenphase ran muss. Die Vorbereitung nimmt dann richtig Fahrt auf. 

Ein Überblick über die wichtigsten Eckdaten: 

Termin
Ereignis
Ort
5. Dezember 
WM-Gruppenauslosung
Washington
ca. bis Jahresende
Bekanntgabe WM-Quartier
offen
27. März*
Testspiel, Gegner offen
offen
30. März
Testspiel Elfenbeinküste
Stuttgart
Mitte Mai
Bekanntgabe vorläufiger WM-Kader
offen
16. Mai
letzter Bundesliga-Spieltag
diverse
23. Mai
DFB-Pokalfinale
Berlin
ca. 25. Mai*
Start Trainingslager
vermutlich Herzogenaurach
31. Mai
Testspiel gegen Finnland
Mainz
Anfang Juni
Abflug in die USA
offen
1. od. 2. Juni-Woche
Testspiel in den USA, Gegner offen
offen
11. Juni-19. Juli
WM-Endrunde
USA, Mexiko, Kanada

* Termin noch nicht bestätigt