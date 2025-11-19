Zagreb - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat in der Champions League auch das achte Spiel gewonnen. Der Titelverteidiger siegte bei HC Zagreb mit 43:35 (22:14). Bester Magdeburg Torschütze war Matthias Musche mit elf Treffern. Für den Nationalspieler war es das erste Spiel von Beginn an nach einer langen Verletzungspause. Magdeburg bleibt verlustpunktfreier Tabellenführer der Gruppe B, kann in der kommenden Woche den Einzug in die K.-o.-Runde klarmachen.

Beide Teams taten sich zu Beginn schwer im Torabschluss, nach fünf Minuten standen nur zwei Tore zu Buche (1:1/5.). Im Anschluss beschleunigte sich die Partie und der SCM setzte sich auf drei Treffer ab (7:4/12.). Besonders über die Außen Tim Hornke und den wieder genesenen Musche kam Magdeburg immer wieder zum Torerfolg. Zur Pause führten die Gäste von der Elbe bereits mit acht Toren Vorsprung.

Magdeburgs Musche glänzt in Zagreb

Auch nach dem Seitenwechsel brauchte die Partie wieder etwas Anlaufzeit. Der SCM schluderte etwas im Abschluss, doch an den grundlegenden Kräfteverhältnissen änderte sich nichts. Fehler der Kroaten bestrafte Magdeburg konsequent, baute seinen Vorsprung zwischenzeitlich auf neun Tore aus. Eine Viertelstunde vor Schluss ersetzte Sebastian Barthold dann Musche, Magdeburg blieb aber konsequent, schaltete nicht in den Verwaltungsmodus und gewann souverän.