Kein Punktgewinn für SV 1890 Westerhausen: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf einstecken.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Laurenz Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Pascal Pannier der Torschütze (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

SV 1890 Westerhausen gerät 0:2 ins Hintertreffen – 51. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Joao Victor Gomes Paranagua den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Westerhausen erlangte (76.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV 1890 Westerhausen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – BSV Halle-Ammendorf

SV 1890 Westerhausen: Nebe – M. Lehmann, Masur, Dantas Caldas (46. Masaka), Miranda Conceicao, H. Lehmann (76. Assis Da Silva Parreira), Pavlish, Ribeiro De Oliveira (72. Kale), Rodrigues Lima Filho (72. Rojas Peredes), Gomes Paranagua, Stridde

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Dabel, Agwu (76. Hartmann), Schubert, Pannier, Kunze, Piven (59. Kowalski), Hotopp (65. Piontek), Hoffmann, Niesel, Meyer (76. Schöneck)

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (35.), 0:2 Pascal Pannier (51.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (76.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Maximilian Könitz, Steffen Grafe; Zuschauer: 67