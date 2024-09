Biathlon: WM-Vergabe an Hochfilzen und Oslo

Am WM-Ort von 2028, Hochfilzen, räumte Laura Dahlmeier 2017 groß ab.

Belgrad - Die Biathlon-Weltmeisterschaften werden 2028 im österreichischen Hochfilzen und 2029 in Norwegens Hauptstadt Oslo stattfinden. Diese Entscheidung fiel auf dem Kongress des Weltverbandes IBU in Belgrad. Beworben hatte sich zudem Finnland mit Kontiolahti.

Hochfilzen ist nach 1978, 2005 und 2017 zum vierten Mal WM-Austragungsort. Dort hatte 2017 Laura Dahlmeier in sechs Rennen fünfmal Gold und einmal Silber geholt und damit Biathlon-Geschichte geschrieben. Auch in Oslo finden zum vierten Mal nach 1986, 2000 und 2016 Welttitelkämpfe statt. Am Holmenkollen hatte Dahlmeier mit je einmal Gold und Silber sowie dreimal Bronze ebenfalls groß abgeräumt

Die kommende WM steigt im schweizerischen Lenzerheide, danach folgt 2027 Otepää in Estland.