Der ehemalige Verteidiger wurde im Sommer von seinem Posten als Co-Trainer der Profi-Mannschaft zu der U19 versetzt. Dort ist er nun Chefcoach. Warum Hainault die Veränderung als Chance sieht und wie er die weiteren Veränderungen bei den Profis erlebt hat.

"Es hieß nicht: Nimm das oder du bist raus." Wie André Hainault seinen Rollenwechsel beim Halleschen FC erlebt hat

André Hainault arbeitet beim Halleschen FC erstmals als Cheftrainer und coacht die U19.

Halle/MZ - Wie ist Rot-Weiß Erfurt zu knacken? Mit dieser Frage hat sich André Hainault in diesen Tagen intensiv beschäftigt. Der Trainer der U19 des Halleschen FC hat seiner Mannschaft Videomaterial gezeigt, auf Schwachstellen hingewiesen und alles dafür getan, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. „Es läuft gut, fast alle sind fit“, sagt Hainault im Gespräch mit der MZ vor dem Heimspiel am Sonntag (11 Uhr) in der DFB-Nachwuchsliga gegen Erfurt.