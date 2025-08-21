weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Zum ersten Mal findet ein Grand-Smash-Turnier im Tischtennis auch in Europa statt. Zwei Deutsche spielen in Malmö gegeneinander.

Von dpa 21.08.2025, 20:38
Tischtennis-Profi Dang Qiu.
Tischtennis-Profi Dang Qiu. Arne Dedert/dpa

Malmö - Ex-Europameister Dang Qiu hat das deutsche Tischtennis-Duell beim ersten Grand-Smash-Turnier in Europa gewonnen. In Malmö besiegte der 28-Jährige von Borussia Düsseldorf den früheren Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov in 3:2 Sätzen und zog dadurch ins Viertelfinale ein. Der EM-Zweite Benedikt Duda steht nach einem 3:0-Erfolg gegen den Japaner Yukiya Uda ebenfalls in der Runde der besten Acht.

Die Grand-Smash-Turniere im Tischtennis wurden 2021 nach dem Vorbild der vier Tennis-Grand-Slams eingeführt. Die schwedische Stadt Malmö ist der erste Austragungsort in Europa. Die drei anderen Grand-Smash-Wettbewerbe finden in diesem Jahr in Singapur, Las Vegas und in Peking statt.