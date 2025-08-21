Robert Schröder ist in Erfurt geboren, dort als Fußballer großgeworden. Vor der Rückkehr mit dem HFC erzählt der Trainer über Einheiten unter Rüdiger Schnupphase und wie ihn seine Eltern und Großeltern mit Fleiß und Rat geprägt haben.

"Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, auch meinem Opa": So erlebte Robert Schröder seine Jugend als Fußballer in Erfurt

Robert Schröder kehrt als Tabellenführer mit dem HFC nach Erfurt zurück.

Halle/MZ - Der Weg war weit. 30 Minuten ging es jeden Morgen mit dem Auto quer durch die Stadt und jeden Abend 30, auch mal 45 Minuten zurück. Fahrtkilometer, die nicht zu zählen sind, für den Traum eines Jugendlichen. Für den Traum vom Profifußball, den Robert Schröder seit der D-Jugend bei Rot-Weiß Erfurt verfolgt hat.