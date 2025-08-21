Elias Lorenz hatte sich beim HFC zu einer wichtigen Größe entwickelt, dann riss er sich das Kreuzband. Wie ihn die Teamkollegen unterstützen.

"Wir wollen, dass er sich freut": Der HFC will auch für Elias Lorenz in Erfurt gewinnen

Elias Lorenz ist nach seinem Kreuzbandriss erfolgreich operiert worden.

Halle/MZ/FAB - Der erste, vielleicht wichtigste Schritt auf dem langen Weg zurück ist gemacht. Elias Lorenz, der sich beim 0:2 im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg das Kreuzband gerissen hat, ist erfolgreich operiert worden. Der Youngster des Halleschen FC kam bei Knie-Spezialist und Mannschaftsarzt Thomas Barthels in der Sportklinik Halle unters Messer.