OP nach Kreuzbandriss erfolgreich "Wir wollen, dass er sich freut": Der HFC will auch für Elias Lorenz in Erfurt gewinnen
Elias Lorenz hatte sich beim HFC zu einer wichtigen Größe entwickelt, dann riss er sich das Kreuzband. Wie ihn die Teamkollegen unterstützen.
Halle/MZ/FAB - Der erste, vielleicht wichtigste Schritt auf dem langen Weg zurück ist gemacht. Elias Lorenz, der sich beim 0:2 im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg das Kreuzband gerissen hat, ist erfolgreich operiert worden. Der Youngster des Halleschen FC kam bei Knie-Spezialist und Mannschaftsarzt Thomas Barthels in der Sportklinik Halle unters Messer.