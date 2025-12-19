Im Sprint von Le Grand-Bornand kommt nur ein Deutscher fehlerfrei durch. Auf dem Podest stehen zwei Norweger und ein Franzose.

Le Grand-Bornand - Die deutschen Biathleten haben beim letzten Weltcup-Sprint des Jahres den nächsten Podestplatz verpasst. Philipp Nawrath landete als Bester über die zehn Kilometer auf Rang zehn. Der 32-Jährige hatte nach einem Fehler im Schießen 26,2 Sekunden Rückstand auf den fehlerfreien Sieger Vetle Sjaastad Christiansen. Dieser verwies seinen norwegischen Teamkollegen Johannes Dale-Skjevdal (2 Fehler/+ 3,5 Sekunden) und den Franzosen Emilien Jacquelin (2 Fehler/+ 5 Sekunden) auf die Plätze zwei und drei.

Fehlerfrei hätte es für Nawrath für das Podium gereicht. „Das ist zunächst schon ärgerlich. Wenn man auf das Tableau schaut, war es knapp, aber dennoch ist es ein gutes Resultat“, sagte Nawrath im ZDF.

Horn diesmal abgeschlagen

Als einziger Deutscher kam Justus Strelow fehlerfrei durch, was am Ende für Platz 13 (+ 35,1 Sekunden) reichte. David Zobel (1/+ 51 Sekunden) kam auch noch unter die Top 20. Beide haben damit ebenfalls eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport).

Philipp Horn, Sprint-Dritter von Hochfilzen vor einer Woche, landete nach vier Strafrunden ebenso abgeschlagen im Feld wie Danilo Riethmüller (3 Fehler). David Zobel (2 Fehler) schaffte es noch in die Top 25.