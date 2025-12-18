Vertrag läuft aus Bankdrücker statt Schlüsselspieler: Wie geht es für Max Kulke beim HFC weiter?
Max Kulke sollte eigentlich als Spielmacher beim HFC agieren. Zuletzt kam er aber kaum noch zum Einsatz. Was Trainer und Sportchef von ihm fordern.
Halle/MZ/FAB - Der letzte Moment des rot-weißen Fußballjahres gehörte Max Kulke. Immerhin. Der Mittelfeldspieler des Halleschen FC versenkte beim 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg II tief in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum Endstand. Zuvor war er gefoult worden.