Max Kulke sollte eigentlich als Spielmacher beim HFC agieren. Zuletzt kam er aber kaum noch zum Einsatz. Was Trainer und Sportchef von ihm fordern.

Bankdrücker statt Schlüsselspieler: Wie geht es für Max Kulke beim HFC weiter?

Max Kulke kam zuletzt nur noch auf wenig Spielzeit.

Halle/MZ/FAB - Der letzte Moment des rot-weißen Fußballjahres gehörte Max Kulke. Immerhin. Der Mittelfeldspieler des Halleschen FC versenkte beim 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg II tief in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum Endstand. Zuvor war er gefoult worden.