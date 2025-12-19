Gröden - Der norwegische Skirennfahrer Fredrik Möller wird nach seinem schweren Sturz in Gröden in die Heimat zurückgebracht und dort weiter behandelt. Der 25-Jährige sei guter Dinge und freue sich, am Wochenende nach Hause zu kommen, teilte sein Team mit. Bei weiteren Untersuchungen seien kleinere Frakturen im Rücken festgestellt worden, die allerdings nicht operiert werden müssten. Zudem seien die Zähne des Sportlers gerichtet worden. Bei seinem Unfall am Donnerstag hatte Möller zwei Zähne verloren.

Der Norweger war in der ersten von zwei Abfahrten auf der legendären Saslong-Piste in Südtirol heftig gestürzt, anschließend lange behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Der einstige Sieger des Super-G von Bormio hatte an den Kamelbuckeln Probleme gehabt, bei einem Sprung die Kontrolle verloren und war mit voller Wucht auf die Piste aufgeschlagen. Am Samstag steht in Gröden eine weitere Männer-Abfahrt an.