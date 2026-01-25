Alexander Zverev kommt bei den Australian Open immer besser in Schwung. Erstmals bleibt er in Melbourne in diesem Jahr ohne Satzverlust. Jetzt geht es gegen einen aufstrebenden Amerikaner.

Melbourne - Nach seinem souveränen Einzug ins Viertelfinale der Australian Open freute sich Alexander Zverev über seine aktuelle Form, auf eine Kampfansage an die Konkurrenz verzichtete der Vorjahresfinalist aber. „Ich werde meinen Mund geschlossen halten“, sagte Zverev nach seinem starken 6:2, 6:4, 6:4 im Achtelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerundolo. „Um bei einem Grand Slam im Viertelfinale zu stehen, muss man gutes Tennis spielen, aber ich will es nicht kaputtmachen“, vermied Zverev klare Worte.

Dabei hätte er nach der beeindruckenden Leistung gegen Cerundolo durchaus Grund für forschere Töne gehabt. Erstmals im diesjährigen Turnierverlauf blieb der Weltranglistendritte ohne Satzverlust und steht beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison damit zum fünften Mal in der Runde der letzten Acht.

Das hatte in seiner Karriere nicht einmal Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker geschafft, der am Yarra River viermal im Viertelfinale stand - 1991 und 1996 aber den Titel gewann.

Zverev von Beginn an souverän

Davon ist Zverev noch ein ganzes Stück entfernt, die Form stimmt aber beim gebürtigen Hamburger. Was Zverev vor allem auf eines zurückführt: Gesundheit. „Letztes Jahr hatte ich nicht die Möglichkeit, richtig zu trainieren, weil ich einfach nicht gesund war. Wenn man gesund ist, macht Tennis spielen einfach auch mehr Spaß“, sagte Zverev.

Wie viel Spaß der Weltranglistendritte aktuell auf dem Tennisplatz hat, zeigte seine Spielfreude beim Matchball. Erst lockte er Cerundolo mit einem Stopp ans Netz, dann spielte Zverev einen Lob über den Argentinier. „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung“, kommentierte Zverev sachlich.

Keine Angst vor Hitze

Nachdem er sich in den Runden zuvor stets eine Schwächephase geleistet und jeweils einen Satz abgegeben hatte, machte er das Weiterkommen dieses Mal in drei Sätzen klar. Nun geht es gegen den amerikanischen Senkrechtstarter Learner Tien, der Zverevs Angstgegner Daniil Medwedew aus Russland überraschend klar mit 6:4, 6:0, 6:3 besiegte. „Learner ist ein großartiger Spieler, ich habe großen Respekt vor ihm“, sagte Zverev über seinen Viertelfinalgegner.

Dass es am Dienstag in Melbourne wieder sehr, sehr heiß mit Temperaturen von weit über 40 Grad werden soll, besorgt Zverev dagegen nicht. „Ich beschäftige mich da nicht sonderlich mit, weil ich mit Hitze eigentlich nie so richtig Probleme hatte“, sagte Zverev. Zumal er davon ausgeht, zumindest große Teile des Matches unter dem geschlossenen Dach der Rod Laver Arena zu spielen.

Die heißesten Bedingungen, unter denen er je gespielt habe, seien die bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio gewesen. „Das war geisteskrank. Da waren es 40 Grad und 120 Prozent Luftfeuchtigkeit.“ Dennoch ein gutes Omen, denn Zverev gewann in der japanischen Hauptstadt Gold.

Zverev hat alles unter Kontrolle

Gegen Cerundolo hatte Zverev von Anfang an alles im Griff. „Die Form war heute hervorragend“, sagte Becker als Eurosport-Experte. „Diesen klaren Sieg haben wir so nicht erwartet. Spielerisch, auch geistig war er der deutlich bessere Mann“, sagte Becker. „So kann es weitergehen.“

Zverev zeigte gegen Cerundolo vom ersten bis zum letzten Ballwechsel eine hochkonzentrierte Leistung. Nach nur einer halben Stunde holte sich der 28-Jährige den ersten Satz und ließ damit auch die argentinischen Fans verstummen, die in der John Cain Arena versuchten, ihren Landsmann mit lauten Sprechchören zum Sieg zu treiben.

Mini-Schwächephase ohne Folgen

Doch viel Grund zur Freude hatte der südamerikanische Anhang nicht. Denn auch im zweiten Durchgang agierte Zverev mit beeindruckender Dominanz. Dabei war die Bilanz gegen Cerundolo vor dem Achtelfinale von Melbourne negativ. Die ersten drei Duelle hatte Zverev allesamt verloren - allerdings jeweils auf dem von Cerundolo geliebten Sandplatz. Auf dem Hartplatz in der John Cain Arena fand der Argentinier dagegen zu keiner Zeit ein Mittel gegen das wuchtige Spiel von Zverev.