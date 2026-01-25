Sapporo - Die deutschen Skispringerinnen sind auch ohne Podestplatz bereit für den Heim-Weltcup am kommenden Wochenende in Willingen. Beim letzten Auswärtsauftritt vor den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina belegten Selina Freitag und Agnes Reich beim zweiten Springen im japanischen Sapporo die Plätze vier und fünf. Zudem kam Katharina Schmid in dem wegen zu starken Windes auf einen Durchgang verkürzten Wettbewerb auf Rang neun.

Erneut nicht zu schlagen war Seriensiegerin Nika Prevc. Die Weltcup-Spitzenreiterin aus Slowenien erhielt für ihren Flug auf 139,5 Meter 134,5 Punkte und sicherte sich ihren 13. Saisonerfolg mit umgerechnet 2,5 Metern Vorsprung vor der Kanadierin Abigail Strate (128,5 Meter) und Heidi Traaserud aus Norwegen (135,0).

Bei extrem wechselnden Windbedingungen - bereits die Qualifikation war abgesagt worden - kam Freitag auf 124,5 Meter, ihre Teamkollegin Reich landete bei 131 Meter. Beide hatten damit bei einem zweiten Durchgang durchaus noch Chancen auf einen Podestplatz, doch die Wetterkapriolen machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. Freitag und Reich hatten bereits tags zuvor in Sapporo mit den Plätzen fünf und acht überzeugt und nehmen im Gesamtweltcup nun die Ränge sechs und sieben ein.