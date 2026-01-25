Tennisstar Novak Djokovic hat mehr Zeit, sich auf seine nächste Herausforderung bei den Australian Open vorzubereiten. Sein Achtelfinalgegner ist verletzt.

Melbourne - Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic steht bei den Australian Open kampflos im Viertelfinale. Der 38 Jahre alte serbische Tennisstar muss am Montag in Melbourne nicht zu seinem Achtelfinale antreten, da sich sein Kontrahent Jakub Mensik (20) aus dem Turnier zurückzog.

Eine Bauchmuskelverletzung habe sich in den vergangenen Matches verschlimmert, erklärte der Tscheche Mensik laut einem X-Post der Australian Open.

Hilft Djokovic die Absage für die kommenden Runden?

Djokovic kann damit Kräfte sparen. Der Serbe trifft nun im Viertelfinale auf den Sieger des Duells zwischen dem Italiener Lorenzo Musetti und dem US-Profi Taylor Fritz. Im Halbfinale wäre Djokovic ein möglicher Gegner von Italiens Tennisstar Jannik Sinner.

In der vergangenen Saison hatte der Routinier bei allen vier Grand-Slam-Turnieren jeweils das Halbfinale erreicht. Djokovic kämpfte dabei mehrfach mit körperlichen Problemen. Über die Vorschlussrunde war er nicht hinausgekommen und hatte sich so seinen Wunsch vom 25. Triumph bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere nicht erfüllen können.

Nach seinem Achtelfinal-Einzug dank eines Dreisatz-Erfolgs gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp hatte Djokovic eine kleine Kampfansage an die derzeit die Tennis-Szene dominierenden Carlos Alcaraz (Spanien) und Sinner gerichtet. „Ich lasse die Jungs für ihr Geld rennen. Ich bin noch da. Alcaraz und Sinner sind die besten Spieler der Welt. Aber wenn du den Platz betrittst und der Ball rollt, kann alles passieren“, sagte Djokovic.