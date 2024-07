Ein Vorbereitungsspiel bleibt den deutschen Basketballern vor Olympia noch. In London geht es am Montag gegen die USA. Beim letzten Aufeinandertreffen gab es eine große Überraschung.

Berlin - Basketball-Weltmeister Deutschland fiebert der Olympia-Generalprobe gegen Goldfavorit USA entgegen. „Das wird der härteste Test, den wir vor so einem Turnier haben können. Deswegen ist es sehr wichtig“, sagte Aufbauspieler Maodo Lo. Am Montag (20.00 Uhr) kommt es in London zur Wiederauflage des WM-Halbfinales aus dem Vorjahr, in dem sich Deutschland sensationell gegen die Amerikaner durchgesetzt hatte. Allerdings ist die US-Mannschaft fünf Tage vor dem Beginn des Olympia-Turniers in Lille eine ganz andere.

Es sind „zwölf der besten Spieler der Welt in einem Team. Da müssen wir voll konzentriert ran“, sagte Kapitän Dennis Schröder. Die Superstars LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant führen das Starensemble aus der nordamerikanischen NBA an, das in Paris erneut den Olympiasieg holen will. „Es ist gut, dass wir jetzt gegen die USA spielen“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert: „Sie sind zwar der Favorit auf die Goldmedaille, aber uns kommt es entgegen, jetzt gegen einen physisch starken Gegner zu spielen.“

USA als Prüfstein für Deutschland

Am Freitagabend in Berlin hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds beim klaren 104:83 (56:31) gegen den kommenden Vorrundengegner Japan keinerlei Mühe. Dabei überragte Franz Wagner mit 27 Punkten und konnte das letzte Viertel sogar komplett pausieren. „Wir werden gegen die USA sehen, wo wir stehen“, sagte Lo. Das Ergebnis sei nicht so entscheidend, trotzdem wolle man sich möglichst gut verkaufen, sagte Herbert.

Drei von vier Vorbereitungsspielen gewann seine Mannschaft. Am kommenden Samstag geht es dann in Lille erneut gegen Japan ins olympische Turnier. Weitere Gegner auf dem Weg in die K.-o-Phase sind Olympia-Gastgeber Frankreich und Brasilien. Deutschland zählt zum engen Kandidatenkreis für die Medaillen. Gegen die USA soll bewiesen werden, dass das so bleibt. „Wir brauchen dieses Spiel jetzt. Ich freue mich darauf“, sagte Herbert.