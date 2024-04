Die deutschen Handballerinnen können sich auf die EM in gut sieben Monaten freuen. Die DHB-Auswahl ist in ihrer Vorrunden-Gruppe klarer Favorit.

Auslosung beschert DHB-Frauen einfache Aufgaben in Vorrunde

Die deutschen Handballerinnen feiern die erfolgreiche EM-Qualifikation. Nun stehen die Gegner in der Vorrunde fest.

Wien - Deutschlands Handballerinnen treffen in der Vorrunde der Europameisterschaft auf vermeintlich einfache Gegnerinnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch trifft beim Turnier vom 28. November bis zum 15. Dezember auf die Niederlande, die Ukraine und Island, wie die Auslosung in Wien ergab.

Die DHB-Auswahl ist klarer Favorit in ihrer Gruppe und trägt ihrer Vorrundenspiele in Innsbruck aus. Gegen die Ukrainerinnen hatte Deutschland zuletzt zweimal in der EM-Qualifikation gespielt und mühelos gewonnen.

Erstmals kämpfen 24 Nationen bei einer Handball-EM der Frauen um den Titel. Die zwei besten Teams jeder Vierer-Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein. Das Turnier wird in Österreich, Ungarn und der Schweiz ausgetragen. Erst einmal konnten Deutschlands Handballerinnen eine EM-Medaille gewinnen - 1994 holte die DHB-Auswahl Silber.