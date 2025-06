Trennt sich der Hallesche FC wirklich von Trainer Mark Zimmermann? Bis Ende der Woche will sich der Klub entscheiden. Die MZ wägt in einem Pro und einem Contra ab.

Was für und gegen ein Aus von HFC-Trainer Zimmermann spricht

Halle/MZ. - Seit vergangener Woche gibt es beim Halleschen FC eine Trainerdiskussion. Nachdem erste Gerüchte über eine mögliche Trennung von Mark Zimmermann aufgekommen waren, wollte Sportchef Daniel Meyer diese nicht ausschließen. Bis zum Ende dieser Woche will sich der Fußball-Regionalligist entscheiden. Die MZ wägt ab, was für und was gegen einen Verbleib Zimmermanns spricht.