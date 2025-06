Steile Karriere: Ex-HFC-Verteidiger Stefan Kleineheismann ist plötzlich Cheftrainer in der 3. Liga

Sinsheim/MZ/FAB - Der ehemalige HFC-Verteidiger Stefan Kleineheismann steht künftig in der dritten Fußballliga als Cheftrainer an der Seitenlinie. Aufsteiger TSG Hoffenheim II gab am Pfingstmontag seine Verpflichtung bekannt.

Der 37-Jährige, der von 2015 bis 2018 für den Halleschen FC verteidigte, sollte bei der TSG eigentlich die U19 betreuen. Durch den Abgang von Trainer Vincent Wagner – er übernimmt beim Zweitligisten SV Elversberg – rückt Kleineheismann nun auf. Zuvor war der gebürtige Franke Co-Trainer der Spielvereinigung Greuther Fürth, bei Arminia Bielefeld und dem 1. FC Schweinfurt.

Ob Max Bergmann Kleineheismann bei der TSG als Co-Trainer unterstützt, blieb am Montag offen. Der 27-Jährige war Assistent von Wagner. Zuvor arbeitete er als Co-Trainer und Videoanalyst beim HFC, verließ den Klub 2023.