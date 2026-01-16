In Abwesenheit von Isaiah Hartenstein dominieren die Oklahoma City Thunder die NBA und holt den fünften Sieg in Serie. Ein anderer deutscher Spieler muss derweil sich geschlagen geben.

Shai Gilgeous-Alexander (rechts) war mit 20 Punkten erneut bester Werfer für die Oklahoma City Thunder im Spiel gegen die Houston Rockets.

Houston - Die Oklahoma City Thunder haben in der NBA den fünften Sieg in Serie eingefahren und führen die Tabelle im Westen weiter souverän an. Der Meister gewann bei den Houston Rockets auch ohne den angeschlagenen deutschen Center Isaiah Hartenstein mit 111:91.

Der 27-Jährige plagt sich bereits die gesamte Saison mit Verletzungsproblemen und laboriert derzeit an einer Wadenverletzung. In seiner Abwesenheit drehten die Thunder zum Spielende in Houston auf und entschieden das vierte Viertel mit 34:16 für sich. Topscorer mit 20 Punkten war erneut Shai Gilgeous-Alexander.

Hukporti unterliegt mit New York Knicks

Weniger erfolgreich verlief der Spieltag für den Zweitplatzierten im Osten, die New York Knicks. Nach ihrer Niederlage gegen Dennis Schröder und die Sacramento Kings unterlag das Team um den deutschen Center Ariel Hukporti bei den Golden State Warriors mit 113:126.

Hukporti saß zunächst auf der Bank und kam in knapp zehn Minuten Spielzeit auf einen Punkt, einen Block und drei Rebounds. Einen starken Abend erwischten auf der anderen Seite die Altstars Jimmy Butler und Stephen Curry. Während Butler 32 Punkte verbuchte und dabei 14 seiner 22 Würfe aus dem Feld traf, steuerte Curry 27 Zähler und sieben Assists bei.