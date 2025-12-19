Beau Greaves liefert Daryl Gurney ein packendes Duell – und begeistert mit einem Zehn-Dart-Leg. Das reicht ihr jedoch nicht. Der Gewinner feiert das 21 Jahre alte Talent.

London - Mit Beau Greaves ist nun auch die letzte Frau bei der Darts-Weltmeisterschaft in der ersten Runde ausgeschieden. Die 21 Jahre alte Engländerin verlor gegen den Nordiren Daryl Gurney knapp mit 2:3. Zuvor waren bereits Lisa Ashton, Gemma Hayter, Noa-Lynn van Leuven sowie Fallon Sherrock gescheitert.

Die Vize-Weltmeisterin der Junioren gilt inzwischen als beste Spielerin der Welt, gewann 86 Mal hintereinander bei der Women's Series des Weltverbandes PDC. Auch den Weltranglisten-22. forderte Greaves gewaltig. Im zweiten Satz gelang es ihr, ein Leg mit gerade einmal zehn Würfen für sich zu entscheiden. Doch am Ende hatte Gurney das glücklichere Ende auf seiner Seite.

„Sie ist für mich die beste Spielerin auf dem Planeten“, sagte der 39-Jährige, der nach dem entscheidenden Wurf erst einmal tief durchatmete und anschließend Greaves aufmunternd in die Arme schloss. „Selbst aus männlicher Sicht hat diese Frau Eier. Sie wird einige PDC-Turniere gewinnen.“