Aufregung in London: Darts-Profi Dom Taylor wird nach seinem Auftaktsieg suspendiert. Er fällt nicht zum ersten Mal auf.

London - Darts-Profi Dom Taylor ist nach einem erneuten positiven Dopingtest von der Weltmeisterschaft ausgeschlossen worden. Das teilte der Dachverband der Professional Darts Corporation (PDC), die Darts Regulation Authority (DRA), mit. Eine weitere Stellungnahme werde es bis zum Abschluss des Verfahrens weder vonseiten der DRA noch vonseiten der PDC geben, hieß es in der Mitteilung weiter.

Taylor war am 14. Dezember bei seinem WM-Debüt mit einem 3:0 gegen Oskar Lukasiak aus Schweden in das Turnier gestartet, darf aber nun aufgrund des positiven Testergebnisses nicht mehr teilnehmen. Diese Entscheidung sei gemäß der geltenden DRA-Richtlinien getroffen worden. Zudem werde ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Freilos für Clayton

Taylor hätte in der zweiten Runde den Weltranglisten-Fünften Jonny Clayton herausfordern sollen. Der Waliser kommt nun kampflos weiter.

Noch im Vorjahr musste der 27-jährige Taylor seine Premiere im Alexandra Palace verschieben, nachdem er bereits im Herbst 2024 eine positive Dopingprobe abgegeben hatte. Unmittelbar nach seinem Auftakterfolg hatte er jüngst vom „größten Tiefschlag meines Lebens“ gesprochen.

Damals konnte er jedoch nachweisen, dass er das Mittel nicht während eines Wettkampfes eingenommen hatte. Daher war er lediglich für einen Monat suspendiert worden. Um welche Substanz es sich handelte, wurde nicht veröffentlicht.