In der Ära von Federer, Nadal und Djokovic gewinnt der Schweizer drei Grand-Slam-Turniere und Olympia-Gold im Doppel. 2026 will der 40-Jährige aufhören - aber nicht ohne eine große Abschiedstournee.

Berlin - Der dreifache Grand-Slam-Turniergewinner Stan Wawrinka wird 2026 seine Tennis-Karriere beenden. Das gab der 40-jährige Schweizer in einem Beitrag mit der Überschrift „One Last Push“ („Ein letzter Schub“) auf der Plattform X bekannt. „Jedes Buch braucht ein Ende. Es ist Zeit, das letzte Kapitel meiner Karriere als Profi-Tennisspieler zu schreiben. 2026 wird mein letztes Jahr auf der Tour sein“, schrieb Wawrinka.

Der Schweizer gewann in der von seinem Landsmann Roger Federer, dem Spanier Rafael Nadal und dem Serben Novak Djokovic geprägten Ära drei Grand-Slam-Turniere - 2014 die Australian Open, 2015 die French Open und 2016 die US Open. An der Seite von Federer wurde Wawrinka zudem 2008 in Peking Olympiasieger im Doppel und gewann 2014 erstmals für die Schweiz den Davis Cup. In der Weltrangliste stand er zwischenzeitlich auf Platz 3.

Seinen letzten von bislang 16 Turniersiegen feierte er 2017 in Genf, als er im Finale Mischa Zverev besiegte. In den vergangenen Jahren war es nach einigen Verletzungen stiller um den Schweizer geworden, der wegen einiger epischer Tennis-Matches auch den Spitznamen „Marathon-Mann“ hatte und für seine starke einhändige Rückhand bekannt war.

„Ich möchte weiterhin an meine Grenzen gehen und diese Reise so gut wie möglich beenden“, kündigte Wawrinka nun an, blickte aber auch schon zurück: „Ich habe jeden Teil dessen genossen, was mir Tennis gegeben hat, insbesondere die Emotionen, die ich empfinde, wenn ich vor euch spiele.“