Spannung im BBL-Pokal: Oldenburg siegt knapp im Derby, Alba überzeugt nach der Pause gegen Jena.

Berlin - Die Basketballer der EWE Baskets Oldenburg und von Alba Berlin haben am Montagabend das Final Four im BBL-Pokal erreicht. Zuvor hatten bereits Bayern München und die BMA365 Bamberg Baskets den Sprung in die Endrunde geschafft.

Das Final Four findet am 21./22. Februar statt. Bayern spielt gegen Bamberg. Alba trifft auf Oldenburg.

Rekordpokalsieger Alba gewann das Viertelfinale daheim vor 6.647 Zuschauern gegen den Bundesliga-Konkurrenten Science City Jena nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 91:78 (45:51). Die EWE Baskets Oldenburg setzten sich im Lokalderby beim Nachbarn Rasta Vechta mit 72:69 (30:39) durch, weil Christopher Clemons mit dem entscheidenden Dreier in der Schlussphase zum Sieg traf.