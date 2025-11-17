Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Gastgeber Dessauer SV 97 gegen die NSG Waldersee/Mildensee ein 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der Dessauer SV 97 und die NSG Waldersee/Mildensee am Samstag 4:4 (1:3) getrennt.

Jeremy Gladosch (NSG Waldersee/Mildensee) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Elias Kern den Ball ins Netz (24.).

Minute 24: Dessauer SV 97 liegt 0:2 zurück

Die Dessauer erhöhten noch einmal. Etienne Presche traf in Spielminute 41. Der Dessauer SV 97 e.V. hinkte drei Tore hinterher bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Tim Lukas Eßbach verschaffte seinem Team drei weitere Tore (45.+1., 58., 67.). Gleichstand. Die Dessauer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Kern traf in der 90. Spielminute noch einmal. In der Spielminute 40 griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Waldersee/Mildensee musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für die NSG Waldersee/Mildensee.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Nach wenigen Momenten gelang es Eßbach, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erreichen (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Waldersee/Mildensee

Dessauer SV 97: – (28. Miertsch), Eßbach

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Noth, Richter (46. Klausner), Rintelmann (46. Appelt), Rücker, Kern, Wille (26. Benedix), Presche (81. Schmidt), Gladosch, Meiling, Wünsche

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (12.), 0:2 Elias Kern (24.), 0:3 Etienne Presche (41.), 1:3 Tim Lukas Eßbach (45.+1), 2:3 (58.), 3:3 (67.), 3:4 Elias Kern (90.), 4:4 Tim Lukas Eßbach (90.+1); Schiedsrichter: Andreas Behling (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 22