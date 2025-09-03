Venus Williams gibt bei den US Open ihr Comeback auf der Grand-Slam-Bühne. Sie scheidet im Viertelfinale im Doppel aus. Ob die Fans sie noch mal in New York - oder überhaupt - sehen, bleibt offen.

New York - Als das aufsehenerregende Comeback bei den US Open endgültig vorbei war, ließ Tennisstar Venus Williams die Zukunft offen. „Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht“, sagte die 45-Jährige nach dem Viertelfinal-Aus im Doppel in New York. „Wenn sich für mich eine Gelegenheit zum Spielen ergibt, dann kann ich hoffentlich noch irgendwo in diesem Jahr zurückkommen. Ich weiß es nicht.“

Zuvor hatte die US-Open-Siegerin von 2000 und 2001 allerdings erklärt, sie wolle ungern weite Reisen für Tennis-Turniere auf sich nehmen. Die Damen-Tour geht nach den US Open überwiegend in Asien weiter. Das nächste Grand-Slam-Turnier steht im Januar in Australien an.

Wildcards fürs Comeback auf der großen Bühne

Die ältere Schwester von Serena Williams hatte von den Veranstaltern des Grand-Slam-Turniers in New York für alle drei Wettbewerbe eine Wildcard erhalten. Nach den Auftaktniederlagen im Mixed-Wettbewerb und im Einzel war für sie im Doppel im Viertelfinale Schluss.

Mit der Kanadierin Leylah Fernandez (22) blieb Williams beim 1:6, 2:6 gegen die an Nummer eins gesetzte amerikanisch-tschechische Paarung Taylor Townsend und Katerina Siniakova chancenlos.

Für Williams war es der erste Grand-Slam-Auftritt seit zwei Jahren. Nach zuvor 16 Monaten Pause hatte Venus Williams im Juli erstmals seit August 2023 wieder ein Einzel auf der WTA-Tour gewonnen. Im vergangenen Sommer hatte sich die frühere Nummer eins der Welt an der Gebärmutter operieren lassen.

Mit insgesamt 7 Einzel-, 14 Doppel und 2 Mixed-Titel bei Grand Slams zählt sie zu den besten Tennisprofis der Geschichte. Dazu ist sie viermalige Olympiasiegerin. „Ich denke, ich habe nie aufgehört, dieses Spiel zu lieben“, sagte sie. Ihre Schwester Serena Williams (43) hatte sich bei den US Open 2022 verabschiedet und ihrer Karriere beendet.