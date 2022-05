Wildcats Halle holen zusätzliche Dänin

Halle (Saale)/MZ - Die Liebe ist schuld. Und, nun ja, vor allem natürlich der schlechte Heilungsverlauf bei Unions Spielmacherin. Camilla Madsen soll die dadurch in Halles Handball-Erstliga-Kader klaffende Riesen-Lücke schließen. Die 28-Jährige aus Dänemark heuerte kurzfristig bei den Wildcats an, auch weil sie ihrem Freund nahe sein will. Dieser geht zukünftig für die Sixers in Sandersdorf in der Basketball-Pro-B-Liga auf Korbjagd. Ein glücklicher Umstand für die Hallenserinnen, zweifellos. Denn der Markt ist wie leer gefegt, die Vertragsverhandlungen sind allerorts längst abgeschlossen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<