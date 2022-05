Stopp für Tour nach Nairobi: Magnus Zimmermann darf nicht zur U20-WM

Halle (Saale) /MZ - Der Frust hielt sich in Grenzen. „Lieber jetzt die Absage als in zwei Wochen“, sagt Magnus Zimmermann. Und: „Sicherheit geht nun mal vor.“ Der Diskuswerfer vom SV Halle ist dieser Tage vom Verband darüber informiert worden, dass nun doch keine deutschen Athleten bei der WM der U 20 ab 16. August in Nairobi starten werden.

