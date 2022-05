Hallenser Magnus Zimmermann überzeugt mit dem Diskus in Tallinn

Tallinn/Halle (Saale)/MZ - Mit einer Tour auf dem City-Scooter durch Tallinns Altstadt bis hin zum Hafen - so versuchte Magnus Zimmermann am Montag wieder runterzufahren. Gemeinsam mit seinem Vater Conrad Zimmermann, der zugleich auch sein Trainer ist sowie den Geschwistern Lennart und Kajsa gönnte sich der 18-jährige Diskuswerfer das Sightseeing-Erlebnis.

Tags zuvor hatte er in der estnischen Metropole bei der U-20-EM Silber erkämpft. „Es macht mich unheimlich stolz“, sagt Magnus Zimmermann, „ich habe mich selbst belohnt für das harte Training. Und: Besser kann man wohl auch zu seinem Trainer nicht Danke sagen.“

Der war hochzufrieden mit den 61,55 Metern, die sein Sohn gleich im ersten Versuch rausgehauen hat. Bis auf den Litauer Mykolas Alekna, der mit 68 Metern in einer eigenen Liga warf, zeigte sich die restliche Konkurrenz beeindruckt und konnte nicht mehr kontern. „Magnus kam mit den schwierigen Bedingungen mit am besten zurecht“, sagt Conrad Zimmermann verweist auf brütend heiße 30 Grad und anfangs noch hässlichen Regen. „Er hat ja auch schon in der Qualifikation als Drittbester gezeigt, wo die Reise hingeht.“

Probleme beim Werfen: Till Steinforth erreicht in Tallinn nur Platz neun

Vor allem aber konnte der SV-Athlet seine hoch gehandelten Nationalmannschaftskollegen Mika Sosna (5./57,87) und Steven Richter (9./55,03) ausstechen und so gleich noch den Startplatz für die Junioren-WM nächsten Monat in Nairobi buchen. Dann will die Familie Magnus erneut beistehen - diesmal sogar die gesamte. Auch Mutter Katrin und Nesthäkchen Ebba, die wegen ihrer Lesenacht in der Schule für Tallinn noch passen musste.

Gut gelaufen und gesprungen, aber schlecht geworfen - für Halles Mehrkämpfer Till Steinforth reichte es in Tallinn nur zu Platz neun. Seine Hausrekorde über 100 Meter (10,97 s) und im Hürdensprint (14,19 s) weckten Begehrlichkeiten. Zudem kratzte der 19-Jährige über 400 Meter mit 50,97 Sekunden an seiner Bestmarke und legte die 1.500 Meter in noch nie gelaufenen 4:47,41 Minuten zurück.

Die 7,67 Meter als Weitsprung-Bester feierte er ebenso euphorisch wie seine Steigerung im Hochsprung gleich um zehn Zentimeter auf 1,97 Meter. Dazu kamen 4,20 Meter mit dem Stab (Bestleistung 4,40). Doch nur 12,50 Meter mit der Kugel, die 35,89 Meter mit dem Diskus und 43,24 Meter im Speerwurf erwiesen sich als zu wenig, um nach den Medaillen zu greifen. Mit 7.355 Punkten blieb er 18 Zähler unter der im Juni aufgestellten Bestmarke - die Enttäuschung war groß.