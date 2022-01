So läuft der Biathlon-Weltcup in Oberhof für Franziska Hildebrand

Franziska Hildebrand ist zurück im Biathlon-Weltcup. In Oberhof könnte die Köthenerin am Wochenende ein bis drei Rennen bestreiten.

In Oberhof findet von Freitag bis Sonntag der erste Biathlon-Weltcup in 2022 statt.

Oberhof/MZ - Franziska Hildebrand wird vom 7. bis 9. Januar beim Biathlon-Weltcup in Oberhof an den Start gehen. Die Köthenerin hatte sich für die Berufung ins deutsche Team mit starken Leistungen im zweitklassigen IBU-Cup empfohlen und zugleich von der Verletzung der eigentlich im Weltcup gesetzten Franziska Preuß profitiert.

Zum deutschen Aufgebot in Oberhof gehören neben Franziska Hildebrand noch Denise Hermann, Vanessa Hinz, Vanessa Voigt, Anna Weidel und Janina Hettich.

Eine Platzierung unter den Top-Acht - oder zwei Top-15-Pätze würden für Hildebrand die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking bedeuten. Bei ihrem ersten Weltcup-Start der Saison in Hochfilzen war 37. und 21. geworden und hatte die Norm entsprechend verpasst. Wir zeigen, wie das Weltcup-Wochenende für die 34 Jahre alte Hildebrand läuft.

Freitag, ab 14.15 Uhr: Sprintrennen der Frauen

Über die Rennlänge von 7,5 Kilometer starten die Frauen im Abstand von jeweils 30 Sekunden. Franziska Hildebrand geht um 15.02 Uhr mit der Startnummer 94 von insgesamt 104 Läuferinnen ins Rennen. Zwei Schießübung sind zu absolvieren, je einmal im Stehen und Liegen. Für jeden Schießfehler geht es in die Strafrunde.

Samstag: Mixed Staffel (12.15 Uhr) und Single-Mixed-Staffel (14.45 Uhr)

Für die beiden Staffeln wird das deutsche Team insgesamt drei Frauen und Männer nominieren. Die Starterlisten stehen noch nicht fest. In der Mixed-Staffel gib es zwei Schießeinlagen - zunächst starten die zwei Frauen über sechs Kilometer, dann die beiden Männer über 7,5 Kilometer. Anders als in den Einzelrennen darf in der Staffel bei Fehlschüssen nachgeladen werden.

Sonntag, ab 14.45 Uhr: Verfolgungsrennen der Frauen

Für das abschließende Verfolgungsrennen in Oberhof qualifizieren sich die besten 60 Läuferinnen des Sprints vom Freitag - diese Norm muss Franziska Hildebrand also erfüllen, um dabei zu sein. Jede Starterin nimmt ihren Rückstand auf die Siegerin mit, die als Erste in die Loipe geht. Über zehn Kilometer mit vier Schießeinlagen (erst zwei Mal liegend, dann zwei Mal stehend) geht das Rennen, bei Schießfehlern geht es in die Strafrunde.