Heimspiel der Gisa Lions fällt coronabedingt aus

Die Gisa Lions können ihr Bundesligaspiel am Samstag nicht austragen.

Halle (Saale)/MZ - Die Gisa Lions haben kurzfristig ein spielfreies Wochenende in der Frauen-Basketball-Bundesliga. Wie der Klub aus Halle am Freitag bekanntgab, fällt das Heimspiel gegen die Rheinland Lions aus Düsseldorf „coronabedingt“ aus.

Nähere Angaben darüber, bei welchem der beiden Teams die Corona-Fälle aufgetreten sind, machten die Lions nicht. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Bereits in der Vorwoche war das Spiel der Lions bei TK Hannover abgesagt worden. Das nächste Spiel steht am 5. Februar (19 Uhr) bei den Rutronik Stars Keltern an.