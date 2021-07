Halles Top-Talent Armindo Sieb trifft für Nagelsmanns FC Bayern

Youngster Armindo Sieb aus Halle an der Saale erzielte das erste Testspieltor des FC Bayern München unter Trainer Julian Nagelsmann.

Villingen/dpa/MZ - Julian Nagelsmann ist mit einer Niederlage als neuer Trainer des FC Bayern München gestartet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor am Samstag sein erstes Vorbereitungsspiel auf die Bundesligasaison mit 2:3 (2:2) gegen den 1. FC Köln.

Allerdings standen die deutschen und französischen Nationalspieler sowie Torjäger Robert Lewandowski in der Villinger MS Technologie-Arena wegen ihres Extra-Urlaubs nach der EM noch nicht zur Verfügung.

In Abwesenheit der Stars erzielte Offensivspieler Armindo Sieb in der sechsten Minute die Führung für die Bayern. Dem 18-jährigen Juniorennationalspieler aus Halle werden Chancen eingeräumt, es als Alternative für den Flügel regelmäßig in den Bundesligakader zu schaffen. Sieb begann einst bei der SG Motor Halle.