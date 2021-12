Gisa Lions verpassen Sensation gegen Meister Keltern nur knapp

Halle (Saale)/MZ - Die Gisa Lions haben in der Frauen-Basketball-Bundesliga eine Überraschung verpasst. Im Heimspiel gegen Meister Rutronik Stars Keltern führte das Team aus Halle bis in Schlussviertel hinein, musste sich am Ende aber mit 78:88 geschlagen geben.

Die Lions, die zuvor drei ihrer letzten vier Heimspiel gewonnen hatten, hielten gegen den klaren Favoriten bis in die Schlussminuten mit, dann setzte sich die individuelle Klasse der Stars aber durch. Für Halles Basketballerinnen geht es 18. Dezember beim USC Heidelberg (17.30 Uhr) weiter.