Jim Avignon stellt in der Zeitkunstgalerie Halle seine Bilder aus. Und legt gleich noch Musik auf.

Berühmter Künstler stellt in Halle aus

Der Künstler Jim Avignon mit seinen Bildern. Er stellt in Halle in der Zeitkunstgalerie aus.

Halle/MZ - Einen „freundlichen Hund in einer unfreundlichen Welt“ nennt sich Jim Avignon selbst. Das glaubt man sofort, wenn der filigrane, nicht mehr junge Herr zu tanzen beginnt. Er trägt ein fesches Hütchen, um den Hals ein Tuch geknotet, dazu ein stark gemustertes Hemd. Der passende Style für ein Tanzlokal, in Techno-Clubs ist der in Berlin lebende Maler und Musiker zuhause. Wann genau Avignon geboren wurde, ist übrigens sein Geheimnis.