Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ziehen ab Freitag über Sachsen-Anhalt Gewitter auf. So wird das Wetter am Wochenende.

Warnung vor Gewittern und Regenschauern: So wird Wetter am Wochenende

In Sachsen-Anhalt drohen ab Freitag Gewitter.

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird nach frühlingshaftem Beginn im Mai wieder schlechter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet neben Temperaturen von bis zu 19 Grad ab Freitag Gewitter.

Wettervorhersage: Wärmere Tage und kalte Nächte in Sachsen-Anhalt – Gewitter ab Freitag

Am Freitag ziehen einige Schauer ab Nachmittag über Sachsen-Anhalt hinweg. Es wird zunehmend wolkig bei Temperaturen zwischen zehn und 16 Grad im Harz und zwischen 16 und 19 Grad in den weiteren Teilen des Bundeslandes. Auch vereinzelte Gewitter drohen. In der Nacht zu Samstag erwartet der DWD nur noch wenig Regen, die Temperaturen gehen jedoch auf bis zu vier Grad zurück.

Der Samstag beginnt zunächst heiter. Ab Mittag werden erneut Schauer und Gewitter erwartet. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad an. In der Nacht zu Sonntag ziehen Wolken auf. Vereinzelt kann es örtlich regnen. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu fünf Grad ab.

Am Sonntag drohen erneut viele Wolken und Regenschauer. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 18 Grad. In der Nacht zu Montag wird es wieder Schauer geben. Die Temperaturen sinken auf bis zu vier Grad ab.

Am Montag bleibt es überwiegend stark bewölkt bei zeitweisem Regen. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 18 Grad. In der Nacht zu Dienstag lockert es sich etwas auf. Es bleibt bei Temperaturen zwischen neun und fünf Grad meist niederschlagsfrei.