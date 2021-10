Gisa Lions verlieren auch ihr zweites Saisonspiel

Die Gisa Lions aus Halle sind schlecht in die Saison 2021/22 gestartet.

Göttingen/Halle (Saale)/MZ - Die Gisa Lions aus Halle haben auch ihr zweites Saisonspiel in der Frauen-Basketball-Bundesliga verloren. Am Freitagabend kassierte die Mannschaft der neuen Trainerein Katerina Hatzidaki einen 58:74-Niederlage bei den BG74 Veilchen Ladies in Göttingen.

Mit null Punkten belegen die Lions aktuell den letzten Platz der Tabelle. Schon am Sonntag steht das dritte Spiel an: In heimischer Halle geht es ab 16 Uhr gegen TK Hannover.

2. Spieltag der Frauen-Basketball-Bundesliga im Überblick:

Rutronik Stars Keltern - TSV 1880 Wasserburg 93:85

TK Hannover - BC Pharmaserv Marburg 75:54 (34:28)

BG74 Veilchen Ladies - GISA Lions SV Halle 74:58 (39:31)

inexio Royals Saarlouis - Eisvögel USC Freiburg 65:86 (29:43)

GiroLive-Panthers Osnabrück - Rheinland Lions 65:87 (41:38)

Eigner Angels Nördlingen - BasCats USC Heidelberg 79:58 (43:21)

Capitol Bascats Düsseldorf - Herner TC 62:68 (27:45)