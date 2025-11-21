Auch HFC ist betroffen Sachsen-Anhalts Fußballerinnen sind sauer: Warum der Verband sämtliche Spiele an diesem Wochenende abgesetzt hat
Sachsen-Anhalts Fußballverband will seine weiblichen Teams stärken, plant ein Fokusjahr. Wenige Tage später verlegt er einen kompletten Spieltag, damit genug Schiedsrichter für den Männer-Fußball verfügbar sind. Wie ist das zu vermitteln?
Aktualisiert: 21.11.2025, 14:54
Halle/MZ - Der Fußball in Sachsen-Anhalt soll 2026 besonders den Frauen gehören. Im Rahmen eines „Fokusjahres“ will der Fußball-Verband Sachsen-Anhalt (FSA) seinen Spielerinnen eine größere Bühne geben. „Der Fußball braucht Frauen, um zukunftsfähig zu bleiben“, betont FSA-Vizepräsident Robin Seitenglanz. Geplant sind Aktionen wie Stipendienprogrammen, Feriencamps oder Netzwerkveranstaltungen.