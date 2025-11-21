Der neue Eiskanal in Cortina d'Ampezzo bekommt vom deutschen Skeleton-Team Bestnoten. Er ist toll zu fahren. Doch bei der Premiere reicht es nicht für das Podium.

Cortina d'Ampezzo - Die deutschen Skeleton-Männer konnten bei der Bahn-Premiere im neu erbauten Eiskanal in Cortina d'Ampezzo nicht aufs Podium fahren. Peking-Olympiasieger Christopher Grotheer vom BRC Thüringen, der nach einer Verletzung in der Vorbereitung noch Probleme am Start hatte, musste sich beim Sieg des Briten Matt Weston mit Rang 15 zufriedengeben. „Beim Start habe ich wegen der Verletzungen locker gemacht, dafür war es okay“, sagte Grotheer, der im flachen Stück oben mächtig ins Rutschen kam.

Bester Deutscher war der zweimalige Junioren-Weltmeister Lukas Nydegger vom RC Berchtesgaden mit Platz vier, der somit sein bestes Weltcup-Resultat einfuhr. Am Ende fehlten fünf Hundertstelsekunden für das Podium. „Echt schön, ich freue mich, ich gucke mal was passiert“, meinte er mit Blick auf die Olympia-Saison. Der WM-Dritte Axel Jungk vom Dresdner SC wurde mit guten Startleistungen Sechster. Felix Keisinger vom WSV Königssee kam auf Rang 13.