Franziska Hildebrand für deutsche Single-Mixed-Staffel nominiert

Franziska Hildebrand ist zurück im Biathlon-Weltcup. In Oberhof wird die Köthenerin am Wochenende gleich drei Rennen bestreiten.

In Oberhof findet von Freitag bis Sonntag der erste Biathlon-Weltcup in 2022 statt - und Franziska Hildebrand ist mit dabei.

Oberhof/MZ/dpa - Franziska Hildebrand wird vom 7. bis 9. Januar beim Biathlon-Weltcup in Oberhof an den Start gehen. Die Köthenerin hatte sich für die Berufung ins deutsche Team mit starken Leistungen im zweitklassigen IBU-Cup empfohlen und zugleich von der Verletzung der eigentlich im Weltcup gesetzten Franziska Preuß profitiert.

Zum deutschen Aufgebot in Oberhof gehören neben Franziska Hildebrand noch Denise Hermann, Vanessa Hinz, Vanessa Voigt, Anna Weidel und Janina Hettich.

Eine Platzierung unter den Top-Acht - oder zwei Top-15-Pätze würden für Hildebrand die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking bedeuten. Bei ihrem ersten Weltcup-Start der Saison in Hochfilzen war 37. und 21. geworden und hatte die Norm entsprechend verpasst. Wir zeigen, wie das Weltcup-Wochenende für die 34 Jahre alte Hildebrand läuft.

Freitag, ab 14.15 Uhr: Sprintrennen der Frauen

Franziska Hildebrand landete mit zwei Schießfehlern am Ende auf Rang 46. Immerhin qualifizierte sie sich damit für das Verfolgungsrennen am Sonntag in Oberhof.

Samstag: Mixed Staffel (12.15 Uhr) und Single-Mixed-Staffel (14.45 Uhr)

Nach dem Sprintrennen am Freitag nominierte Deutschland die Staffeln. In der Single-Mixed-Staffel geht Franziska Hildebrand gemeinsam mit Erik Lesser für Deutschland an den Start. In der Mixed-Staffel wurden Vanessa Hinz, Vanessa Voigt, Roman Rees und Benedikt Doll aufgestellt. Anders als in den Einzelrennen darf in der Staffel bei Fehlschüssen nachgeladen werden.

Sonntag, ab 14.45 Uhr: Verfolgungsrennen der Frauen

Für das abschließende Verfolgungsrennen in Oberhof qualifizieren sich die besten 60 Läuferinnen des Sprints vom Freitag - diese Norm hat Franziska Hildebrand erfüllt. Jede Starterin nimmt ihren Rückstand auf Siegerin Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) mit, die als Erste in die Loipe geht. Über zehn Kilometer mit vier Schießeinlagen (erst zwei Mal liegend, dann zwei Mal stehend) geht das Rennen, bei Schießfehlern geht es in die Strafrunde.

Corona-Fälle beim Biathlon-Weltcup in Oberhof

Der Schweizer Benjamin Weger ist in Oberhof positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Swiss-Ski am Freitag kurz vor den ersten Rennen mit. Bereits am Donnerstag war der Russe Eduard Latypow (27) positiv auf Covid-19 getestet worden. Einen Tag später wurde dann auch ein Offizieller des russischen Teams nach Angaben des Weltverbandes IBU positiv getestet und isoliert.

Insgesamt wurden vor dem Weltcup in Thüringen knapp 250 PCR-Tests bei nicht geimpften Teammitgliedern und Akkreditierten oder Personen mit Corona-Symptomen durchgeführt. Insgesamt rund 75 Prozent der Teammitglieder im Biathlon-Weltcup gelten in Deutschland als geimpft oder genesen.