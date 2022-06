Saale Bulls verlängern mit Goalie Sebastian Albrecht

Halle (Saale)/MZ - Die Saale Bulls haben am Mittwoch eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgegeben. Goalie Sebastian Albrecht bleibt demnach eine weitere Saison beim Eishockey-Oberligisten.

Der 32-Jährige Albrecht ist seit vergangenem November Rekord-Torhüter der Bulls, hat inzwischen über 200 Spiele für den Klub absolviert. In der vergangenen Saison machte „Borschtel“ 22 Partien in der Hauptrunde und drei in den Playoffs.