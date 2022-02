Saale Bulls verlängern mit Goalie Jakub Urbisch

Goalie Jakub Urbisch hat sich in seiner zweiten Saison bei den Saale Bulls deutlich gesteigert.

Halle (Saale)/MZ - Jakub Urbisch gehört zu den besten Goalies der Eishockey-Oberliga. Das weckt Begehrlichkeiten, doch ist der 25-Jährige nun vom Markt: Die Saale Bulls haben den Vertrag mit Urbisch um eine weitere Saison verlängert, wie der Klub aus Halle am Mittwoch mitteilte.

Urbisch spielt aktuell seine zweite Saison an der Saale und ist zum großen Rückhalt des souveränen Tabellenführers geworden. Mit einer Fangquote von 93,1 Prozent führt er die Statistik der Eishockey-Oberliga Nord an, auch sein Gegentorschnitt von 2,02 ist stark (Platz drei in der Liga) - im Vorjahr waren noch 3,28 Gegentreffer. Zuletzt gelang ihm beim 4:0-Sieg gegen Verfolger Hannover Scorpions auf sein erster Shutout im Bulls-Trikot.

Urbisch bildet bei den Saale Bulls das Torwart-Trio mit Sebastian Albrecht und Youngster Eric Steffen. Er kommt er in der laufenden Saison auf 17 Einsätze (13 Siege), Konkurrent Albrecht stand 21 Mal auf dem Eis (18 Siege), hat aber aktuell die etwas schwächeren Statistiken.