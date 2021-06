Saale Bulls testen in Halle gegen Herner EV

Saale Bulls und Herner EV kennen sich bestens aus vielen Duellen in der Eishockey-Oberliga-Nord.

Halle (Saale) - Die Saale Bulls haben in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 in der Eishockey-Oberliga ein Testspiel vereinbart. Am 31. August wird die neuformierte Mannschaft von Trainer Ryan Foster im heimischen Sparkassen-Eisdom gegen den Ligarivalen Herner EV spielen.

Das teilten die Bulls am Freitag mit. Anbully soll um 18 Uhr sein. Über weitere Details zur Partie will der Verein „zeitnah“ informieren.

Zuvor hatten die Saale Bulls bereits ihre Teilnahme am „Nord-Ost-Pokal“ zugesagt. Erster Gegner dort sind am 27. August (18 Uhr) die TecArt Black Dragons aus Erfurt. Der Saisonstart in der Oberliga Nord ist für den 24. September 2021 terminiert. (mz)