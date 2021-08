Halle (Saale)/MZ - Seit Anfang der Woche bereiten sich die Saale Bulls auf die neue Saison in der Eishockey-Oberliga vor. Gleich schwer gefordert: Goalie Sebastian „Borschtel“ Albrecht.

Bereits am Freitag bestreiten die Hallenser im Nord-Ost-Pokal in Leipzig gegen Erfurt ihr erstes Spiel. Am Sonntag folgt die Saisoneröffnung im Eisdom, Gegner ist Ligakonkurrent Krefeld. Am Dienstag kommt Herne.