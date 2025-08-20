In einem Restaurant in Berlin-Schöneberg zückt ein Mann eine Waffe und schießt. Getroffen wird lediglich ein Stuhlbein. Was ist passiert?

Berlin - In einem Restaurant in Berlin-Schöneberg hat ein Mann einen Schuss aus einer Waffe abgegeben. Es sei lediglich ein Stuhlbein getroffen worden, berichtete eine Sprecherin der Polizei. Verletzt wurde demnach niemand. Zu dem mutmaßlichen Täter werde seitdem ermittelt.

Nach Polizeiangaben war gegen Mittag eine Gruppe mit drei Männern mit zwei anderen Männern in dem Restaurant in Streit geraten. Daraufhin sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. In deren Verlauf wurde demnach auch der Schuss abgegeben. Danach sei der Tatverdächtige sowie die anderen Männer aus dem Restaurant geflüchtet.

In unmittelbarer Nähe stellte die Polizei kurz darauf ein Fahrzeug mit laufendem Motor fest. Bei der angeordneten Durchsuchung fanden sie den Angaben zufolge 200 mutmaßliche Cannabispflanzen in dem Fahrzeug. Sie wurden samt Fahrzeug beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und Tatzusammenhängen dauern an.