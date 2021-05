Saale Bulls holen Oberliga-Topscorer Patrick Schmid nach Halle

Halle (Saale) - Die Saale Bulls haben für die neue Saison in der Eishockey-Oberliga einen prominenten Zugang vermeldet. Patrick Schmid wechselt von den Hannover Scorpions nach Halle.

Mit 77 Punkten war der 33 Jahre alte Flügelstürmer der beste Scorer der Oberliga-Saison, nur knappte verpasste er mit seinem Team den Aufstieg in die DEL2. Im Finale mussten sich Schmid und die Scorpions den Selber Wölfen aus der Süd-Staffel geschlagen geben.

Patrick Schmid debütierte 2008 für Leipzig in der Oberliga und absolvierte bislang 435 Einsätze in der dritten Liga, in denen er auf starke 600 Scorerpunkte kommt. Bei den Saale Bulls soll der physisch starke Angreifer künftig eine „dominante Rolle“ einnehmen, wie der Klub schrieb. Er ist der erste Zugang für die Spielzeit 2021/22 in Halle. (mz)

