Halle (Saale)/MZ - Nachdem die Saale Bulls zuletzt zahlreiche Abschiede im Kader verkündet hatten, gibt es nun den ersten Zugang für die Eishockey-Oberliga-Saison 2023/24: Leon Fern wird wieder für Halle aufs Eis gehen.

Der 26 Jahre alte Verteidiger spielte bereits in der Saison 2020/21 für die Bulls (46 Scorerpunkte in 42 Partien) und wechselte anschließend in die DEL2. Nach Saisons für Heilbronn und Selb kehrt Fern nun nach Halle zurück und wird künftig wieder seine alte Rückennummer 13 tragen.

Den umgekehrten Weg schlägt derweil Jeroen Plauschin ein. Nach starker Saison in Halle wechselt der Verteidiger zum Zweitligisten nach Selb.

Der Kader der Saale Bulls 2023/24

Unter Vertrag: Timo Herden (Tor), Leon Fern (Abwehr), Tatu Vihavainen, Sergej Stas, Thomas Merl (alle Sturm)

Abgänge: Lukas Valasek (Weißwasser), Dennis Gulda (Herford), Niklas Hildebrand, Marius Demmler (Hamm), Pavel Avdeev, Mathieu Tousignant, Jordan Kaplan, Maurice Becker, Finn Walkowiak, Jeroen Plauschin (Selb), Sebastian Albrecht, Justin Köpf.

Zugänge: Leon Fern (Selb)