Saale Bulls halten Finaltraum am Leben

Die Saale Bulls haben sich in Weiden durchgesetzt.

Gegen alle Widerstände haben die Saale Bulls das Aus in den Playoffs der Eishockey-Oberliga vermieden. Trotz großer Personalnöte entschied die Mannschaft von Trainer Marius Riedel das dritte Halbfinal-Duell bei den Blue Devils Weiden am Mittwochabend mit 5:2 für sich und verkürzte in der Serie auf 1:2.

Patrick Schmid und Matias Varttinen trafen je zweimal für die Bulls, Marius Demmler einmal. Am Freitag (20 Uhr) hat der Nord-Vizemeister beim Heimspiel im Eisdom in Halle nun die Chance auf den Ausgleich.