Gegen starke Ludwigsburger kassiert der Syntainics MBC vor heimischem Publikum die erste Niederlage der Saison. Was Trainer Ramondino sauer machte.

Weißenfels/MZ - Irgendwann, das war allen im Umfeld des Syntainics MBC klar, musste es so weit sein. Fünf Spiele in Serie hatte Weißenfels zum Auftakt der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga (BBL) gewonnen. Es war der beste Saisonstart in der Erstliga-Geschichte des Klubs. Der Syntainics MBC stand als die große Überraschung der bisherigen Spielzeit auf dem ersten Tabellenplatz. Doch weil Weißenfels über einen der kleinsten Etats der Liga verfügt, musste die erste Niederlage zwangsläufig eher früher als später auf der Anzeigetafel stehen.