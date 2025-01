Nach Spiel in Vechta „Wie die Sheriffs“: MBC-Chef Geissler übt scharfe Kritik an den Schiedsrichtern der Bundesliga

Martin Geissler übt Grundsatz-Kritik an den Leistungen der Unparteiischen in der Bundesliga. Was sich laut dem MBC-Geschäftsführer dringend ändern muss.